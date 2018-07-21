ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وكانت حملة أمنية من ضباط مباحث القليوبية بإشراف اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، قد تمكنت من ضبط "رضا م ع" عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا (إطلاق أعيرة نارية – مخدرات)، وبحوزته كمية من الاستروكس المخدرة تزن 10 جرامات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جراما وسلاح ابيض مطواة، و"احمد ا ا" وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن 45 جراما ومبلغ 305 جنيهات وهاتف محمول.



كما تم ضبط "اشرف ف ع" عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن 35 جراما، و"رجب م ع" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 60 جراما، ةتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

