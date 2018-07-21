تاريخ مقلق للأهلي مع حكم مباراة تاونشيب في بوتسوانا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تولي الحكم الكيني ديفيز أوموينو مع طاقم مكون من جيلبرت شيرويت وتوني كيديا، قيادة مباراة الأهلي أمام تاونشيب في بوتسوانا .





ولعب الأهلي من قبل تحت إدارة أوموينيو في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2016، تعادل أمام ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في الدور الأول من المسابقة بدون أهداف.





كما خسر أمام زيسكو يونايتد في دور المجموعات تحت إدارة أوموينيو، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى زامبيا، تقدم زيسكو بهدف ثم تعادل الأهلي ، بعدها تقدم الفريق الزامبي مرة أخرى بهدفين لتصبح النتيجة 3-1، قبل أن يقلص الفارق للأهلي جون أنطوي وتنتهى المباراة 3-2.