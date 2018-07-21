التصديرى للكيماويات يعرض إستراتيجية القطاع على نصار الأسبوع المقبل

التقي أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم نهاية الأسبوع الحالي، وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، لعرض إستراتيجية المجلس لدفع وتنمية صادرات القطاع.



وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس، أنه وفقا للإستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة بنسبة 20% سنويا وفقا للآليات التنفيذية التالية: "استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة من خلال تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصري والاستفادة منها طبقا لنظرية (الفرصة التصديرية الضائعة)، فضلا عن تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية".



وأشار إلى أن الآليات التنفيذية تشمل أيضا: "توسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير، مع تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم مثل الكوميسا، والميركسور والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية".



وتشمل الآليات أيضا: "مساعدة الشركات على موائمة منتجاتها لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية من خلال التأهيل للحصول على الشهادات الدولية ووضع برامج تدريبية جديدة للمصدرين بالاشتراك مع مركز تدريب التجارة الخارجية ومراكز التدريب المعتمدة لتطوير الموارد البشرية للشركات خاصة في ادارات التسويق والتصدير والجودة والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج مع توفير برامج تسويقية وترويجية تتوافق مع المستهدف تحقيقه".



وأضاف أبو المكارم أنه في إطار هذا يتم التوجه نحو دول قارة أفريقيا: حيث قام المجلس بإعداد إستراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن (الصناعات الكيماوية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الدوائية) وبالأخص الـ18 سوقا أفريقيا وهم كالتالي، الكاميرون، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، الصومال، كينيا، السودان، زامبيا، أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، أنجولا، الجابون، السنغال".



وأشار إلى الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة لدى مصر مع مختلف دول العالم وقارة أفريقيا بصفة خاصة.



ولفت أبو المكارم إلى أنه تم طبقا للإستراتيجية الموضوعة إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا وذلك بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبو لينك" مع تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا.



وقال أبو المكارم إن إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية لعام 2017 بلغ نحو 4.461 مليار دولار محققا نسبة نمو 33% عن عام 2016، والذي بلغت قيمة صادراته 3،363 مليار دولار محققا نسبة نمو 13% عن عام 2015 والذي بلغت قيمة صادراته 2،974 مليار دولار.



وأضاف أن إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية للفترة (يناير – مايو) لعام 2018 بلغت نحو 2.136.98 مليار دولار محققا نسبة نمو %24 عما تحقق لنفس الفترة من عام 2017.



وقال إنه بافتراض تحقيق معدل نمو بنهاية عام 2018 نسبته 21% فقط فمن المتوقع أن تحقق صادرات الصناعات الكيماوية بنهاية عام 2018 نحو 5.5 مليار دولار.