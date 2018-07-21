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محافظات

محافظ القليوبية يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو

السبت 21/يوليه/2018 - 01:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
بعث اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السادسة والستون لثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية : بمناسبة الذكرى السادسة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952، يسرنى وكافة الجهاز التنفيذي بمحافظة القليوبية أن أبعث إلى سيادتكم ، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان .. ونؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة على تخليص مصر العزيزة من شرور الإرهاب ..حمي الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

كما بعث محافظ القليوبية برقيات تهنئة الى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكري السادسة والستون لذكرى ثورة 23 يوليو علي نفوس كل المصريين والشاهدة علي عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

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