معهد ناصر ينظم غدا يوما تثقيفيا للمرأة المصرية

ينظم معهد ناصر للبحوث والعلاج غدا (الأحد) يوما تثقيفيا للمرأة المصرية تحت عنوان (أنت اقوى... افحصي اطمني ) ويهدف للاهتمام بصحة المرأة والتوعية عن سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر وطرق الوقاية والدعم النفسي للمرأة المصرية .



وقال الدكتور هانى راشد مدير عام المعهد إن الاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء واستدامة مسيرتها العملية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات كونها حجر الأساس سواء كانت في موقع القيادة أم كانت تقدم خدمات الرعاية ، فضلا عن دورها كأم.



وأضاف أن اليوم التثقيفي سيتضمن مجموعة من المحاضرات المختلفه المتميزة و الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانا وجوائز من الفحص الشامل لوحدة صحة المرأة و تحليل "فيتامين دي" .