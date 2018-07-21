جوليا روبرتس تتذكر Notting Hill

نشرت النجمة العالمية "جوليا روبرتس" صورة على حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من كواليس فيلمها "Notting Hill" مع كاتب الفيلم ريتشارد كيرتس حيث قالت "مع الرائع ريتشارد كيرتس أثناء تصوير أخر مشهد من الفيلم.



جدير بالذكر أن فيلم "Notting Hill"هو فيلم رومانسى كوميدى ، صدر فى عام 1999 بطولة جوليا روبرتس ، هيو غرانت ، هيو بونفيل، ايما تشامبرز ، جيمس دريفوس، ريس إيفانز، تيم ماك إنيرني و جينا ماكي ومن تأليف ريتشارد كيرتس وإخراج "روجر مايكل".



وحقق الفيلن نجاح تجارى كبير حيث جمع فى شباك التذاكر حوالى 364 مليون دولار.