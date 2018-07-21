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فن

روبرت داوني جونير ينشر صورة من كواليس iron man 3

السبت 21/يوليه/2018 - 11:07 ص
مصطفى فيصل
نشر النجم العالمى "روبرت داوني جونير" صورة جديدة على حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" مع النجمة "جونيث بالترو" من كواليس فيلم "iron man 3" .

جدير بالذكر أن آيرون مان 3 هو فيلم عن الأبطال الخارقين مأخوذ من عوالم مارفل.

صدر الفيلم فى عام 2013 ، بطولة روبرت داوني جونيور ، غوينيث بالترو ، دون تشيدل ، غي بيرس و ريبيكا هول ومن إخراج شين بلاك وحقق أكثر من مليار دولار ايرادات فى شباك التذاكر .

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