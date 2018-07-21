شاهد .. التيزر الأول لمسلسل جوليا روبرتس الجديد HOMECOMING

أصدرت شبكة أمازون التيزر الأول للمسلسل الدرامى الجديد HomeComing من بطولة جوليا روبرتس والتى تلعب دور "هايدي بيرجمان" ، وتعمل كأخصائية نفسية فى مؤسسة HOMECOMING وهي منشأة تساعد الجنود على العودة للحياة المدنية ، بعد سنوات تبدأ حياة جديدة وتترك المنشأة وتعمل فى وظيفة أخرى ، لكن عندما تتساءل وزارة الدفاع عن سبب تركها للمؤسسة تدرك هى أن هناك قصة أخرى كاملة خلف القصة التى كانت تحاول إقناع نفسها بها.



المسلسل هو دراما نفسية وإثارة مأخوذ عن برنامج إذاعى بنفس الأسم ، ويشارك فى البطولة ستيفان جيمس ، بوبي كانافال، شيا ويغام، اليكس كاربوفسكي.



HomeComing من إعداد وإخراج المخرج الأمريكى من أصل مصرى "سام إسماعيل" وأيضا هو المنتج المنفذ للعمل ، وهذا هو العمل الدرامى الثاني لسام إسماعيل بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسله الأول "Mr .Robot" ، ومن المقرر صدور المسلسل فى 2 نوفمبر 2018.





