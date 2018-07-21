ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. التيزر الأول لمسلسل جوليا روبرتس الجديد HOMECOMING

السبت 21/يوليه/2018 - 12:02 م
صدى البلد
مصطفى فيصل
أصدرت شبكة أمازون التيزر الأول للمسلسل الدرامى الجديد HomeComing من بطولة جوليا روبرتس والتى تلعب دور "هايدي بيرجمان" ، وتعمل كأخصائية نفسية فى مؤسسة HOMECOMING وهي منشأة تساعد الجنود على العودة للحياة المدنية ، بعد سنوات تبدأ حياة جديدة وتترك المنشأة وتعمل فى وظيفة أخرى ، لكن عندما تتساءل وزارة الدفاع عن سبب تركها للمؤسسة تدرك هى أن هناك قصة أخرى كاملة خلف القصة التى كانت تحاول إقناع نفسها بها.

المسلسل هو دراما نفسية وإثارة مأخوذ عن برنامج إذاعى بنفس الأسم ، ويشارك فى البطولة ستيفان جيمس ، بوبي كانافال، شيا ويغام، اليكس كاربوفسكي.

HomeComing من إعداد وإخراج المخرج الأمريكى من أصل مصرى "سام إسماعيل" وأيضا هو المنتج المنفذ للعمل ، وهذا هو العمل الدرامى الثاني لسام إسماعيل بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسله الأول "Mr .Robot" ، ومن المقرر صدور المسلسل فى 2 نوفمبر 2018.


شاهد .. التيزر الأول لمسلسل جوليا روبرتس الجديد HOMECOMING

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

شاهد.. اسلمي يا مصر بصوت طلاب الشرطة والحربية

تاريخ مقلق للأهلي مع حكم مباراة تاونشيب في بوتسوانا

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة بداية من الاثنين.. فيديو

دي خيا يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى ريال مدريد

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

عقد قران الفنان أحمد مجدي.. صور

لماذا لا يتم ملء أكياس البطاطس حتى نهايتها؟.. تعرف على السبب

تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة بالعاصمة الجديدة

الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف في احتفالية كلية الشرطة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟