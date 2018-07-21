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منوعات

تراجع حاد في عدد الفراشات ببريطانيا

السبت 21/يوليه/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
أ ش أ

حذر أنصار حماية البيئة من الانخفاض الحاد في أعداد الفراشات في بريطانيا هو الأسوأ منذ 40 عاما وسط موجة الحر الشديدة وحظر استخدام خراطيم المياه في الحدائق.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الخبراء يشعرون بالقلق الشديد جراء هذا التراجع الحاد في أعداد الفراشات مثلما حدث في صيف عام 1976 عندما انخفضت أعدادها بمعدل 60 % تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن صيف عام 1976 كان هو الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 350 عاما عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية لمدة 15 يوما على التوالي في معظم أنحاء جنوب انجلترا مما تسبب في أسوأ موجة جفاف منذ 150 عاما.

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