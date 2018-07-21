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ثقافة

مهرجان شعر الفصحي الأول بالمنوفية يحتفى بفوقية السحيمى

السبت 21/يوليه/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان شعر الفصحى الأول دورة الشاعرة الراحلة فوقية السحيمي تكريما لمشوارها الأدبي وما قدمته عبر مسيرتها الإبداعية.

أدار المهرجان الشاعر محمد دغيدى الذي بدأ حديثه بالقول إن هذا المهرجان هو أقل ما يجب تقديمه لشاعرة في حجم وعطاء ومشاركة الشاعرة الراحلة وأن أثرها في مجال الشعر والأدب لا يمكن أن ينسى بدأ المهرجان بأيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة لصبري عبد الرحمن مدير عام ثقافة المنوفية رحب خلالها بالحضور وتحدث عن الشاعرة الراحلة وكيف كانت منذ عرفها نفس النشاط محبة للشعر والإبداع شعلة لا تنطفئ وأعقب ذلك كلمة الشاعر عبد الرحمن البيجاوي .

وأوضح أنه كان على اتصال دائم بالشاعر الراحلة يشاركها كل قصائدها وذكر أنها ابنة قرية مليج مركز شبين ولدت في 1935، وتوفت في 2018 تخرجت في كلية الحقوق فقد كانت عاشقة للغة العربية والفصحى بالدرجة الأولي، وكانت حريصة على المشاركة في الفعاليات واللقاءات الأدبية مهما كلفها ذلك من صعاب، سافرت مرة من المنوفية إلى مرسى مطروح على نفقتها للمشاركة في مؤتمر أدباء الأقاليم، لتشارك بكلمة عن المرأة المصرية، وكانت تصر دائما على أنها في سن الشباب لقبت بأميرة الشعراء كانت ترتجل الشعر ارتجالا وتمتلك طلاقة في التعبير، لها ست دواوين في الفصحى ومسرحية ودواوين عامية لم تطبع وتحدث بعد ذلك عزت سليم زوج ابنة الشاعرة الذي اثني علي الوفاء الرائع المتمثل في إقامة هذا المهرجان وذكر أبيات من قصيدة كتبتها الراحلة رثاء لنفسها عام 1977.

شارك في المهرجان عدد كبير من شعراء المنوفية وشعراء نوادي الأدب بالمنوفية وتم إلقاء عدد من قصائد شعر الفصحي، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يقام مهرجان لشعر العامية لتكريم الشاعر الراحل عفيفي جودة ببركة السبع خلال شهر أغسطس المقبل وملتقى للسرد لتكريم الكاتب الراحل سعد مكاوي بقويسنا في شهر سبتمبر المقبل.

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