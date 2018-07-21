الإعلان الأول للموسم التاسع من مسلسل Walking Dead

أصدرت شبكة "إيه أم سى" الإعلان الأول للموسم التاسع من المسلسل التليفزيوني الشهير "Walking Dead".



الموسم التاسع سيكون عبارة عن 16 حلقة ومن المقرر صدور أولى حلقاته فى 7 أكتوبر 2018 .



المسلسل تدور قصته حول الشرطي "ريك جرايمز" الذي يستيقظ من غيبوبة ليرى العالم مُدمرًا حوله، و الموتى السائرون يجوبون الشوارع ، وهو مبني على سلسلة القصص المصورة بالعنوان نفسه التي أعدها "روبرت كيركمان" و"توني مور" و"تشارلي أدلارد".



https://www.youtube.com/watch?v=yz9LVrhEU4c