الهند تبني أطول نفق في آسيا لربطها مع الصين

شرعت الهند في بناء أطول نفق برى في آسيا يربط بينها وبين الصين ويصل طوله إلى 14 كيلومترا، وسيخترق النفق الهندي قاعدة جبل زوجيلا، مرورا بإقليم جامو وكشمير وسيتيح النفق الجديد اتصالا استراتيجيا مع الصين على مدار العام بغض النظر عن الظروف المناخية الصعبة وبما يشجع على دعم الاندماج الثقافي والاقتصادي بين المجتمعات الهندية التي تقطن مناطق الحدود مع الصين وبين باقي مناطق الهند وإنهاء شبه عزلتها، وتتكلف قيمة إنشاء النفق الجديد 951 مليون دولار أمريكي.



ومن الناحية الاستراتيجية سيسهل النفق الجديد نقل وتحريك القوات الهندية إلى المناطق الحدودية مع الصين وباكستان وتسريع درجة انتشارها في هذه المناطق مهما تكن حالة الطقس فبفضل النفق الجديد لن تستغرق رحلة نقل القوات الهندية إلى هناك سوى 15 دقيقة فقط بدلا من 3 ساعات ونصف.



ومن المعروف أن تردي الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى 45 درجة تحت الصفر في بعض المناطق بالإضافة إلى وعورة طبوغرافية المناطق التي سيخترقها النفق الجديد تؤكد استحالة تحريك أية قوات هندية في هذا الإقليم لمدة لا تقل عن 6 أشهر من كل عام وبخاصة في قطاعي لياه وكارجيل الاستراتيجيين قبالة الحدود مع باكستان.

