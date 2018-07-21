النجمة الأمريكية سيندى كروفورد تستثمر في موقع شهير للموضة

ما تزال النجمة الأمريكية "سيندى كروفورد" من أكثر النجمات الأمريكية نجاحا فى عالم الموضة وتمتلك العديد من المشاريع التجارية، بما فى ذلك خط الأدوات المنزلية ومجموعة العناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة .



وقد نجحت "كروفورد" حاليا فى الحصول على حصة فى موقع "كورتور"، الذى يعد من أهم منصات الجمال واسلوب الحياة التى تم إطلاقها فى عام 2011 ، فى الوقت الذى يستعد فيه المسؤولون التنفيذيون فى الشركة لخوض مجال التجارة الإلكترونية.



وقالت النجمة الأمريكية لموقع "ملابس النساء اليومية" الأمريكى:" أنا مسرورة لأكون جزءا صغيرا من النجاح الذى حققه هذا الموقع من خلال الإستثمار به، واتمنى أن اتمكن من مساعدتهم فى الوصول لقاعدة أكبر من المستهلكين العالمين الجدد متحمسون لإكتشاف المنتجات الجديدة والأشخاص الذين يقفون وراهم ".



ولم يكشف القائمون على موقع "كورتور" الأمريكي للأزياء عن تفاصيل قيمة استثمارات النجمة الأمريكية "سيندى كروفورد"، إلا أن "وران وابستر"، الرئيس التنفيذى للموقع أعرب عن سعادته بإستثمار النجمة الأمريكية لأنها تعد علامة تجارية هامة لإثراء نشاط الموقع .

