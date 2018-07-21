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فن

لوس أنجلوس تحتضن حفل توزيع جوائز جرامى للموسيقى لعام 2019

السبت 21/يوليه/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت شبكة "سى .بى.أس" التلفزيونية عن إقامة حفل توزيع جوائز جرامى للموسيقى لعام 2019 فى مركز ستابلز فى العاشر من فبراير القادم.. وكانت النسخة 2018 من حفل تكريم التميز في الموسيقى قد أقيمت فى مدينة نيويورك.

وقال "نيل بورتنو"، رئيس " الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم":" يسعدنا أن نستضيف الحدث الموسيقي الأبرز في العالم في مسقط رأسنا ، ونتطلع إلى الاحتفال بالمساهمات الموسيقية الرائعة التي يقدمها مؤلفو الأغاني و المنتجين والمهندسين والخلاطات وتسجيل الفنانين"، كما هو الحال دائمًا، سيبدأ موسم جرامي بسلسلة من الأحداث التي تعرض أنواعًا مختلفة من الموسيقى و البرامج التعليمية و مبادراتنا الخيرية .. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في لوس أنجلوس لإنتاج بعض الأحداث الرائعة التي لا تنسى".

وأضاف جاك سوسمان، نائب الرئيس التنفيذي للعروض الخاصة والموسيقى والأحداث الحية لـشركة "سى.بى.اس" للترفيه :" من المثير أن تعود 'أكبر ليلة موسيقية' إلى مركز ستابلز في قلب مدينة أنجيلز". "نتطلع إلى عرض الموسيقيين عبر أنواع موسيقية متعددة في أكبر مسرح في العالم".

وكانت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم قد أعلنت الشهر الماضى ، أنها ستوسع عدد المرشحين الذين تم اختيارهم في فئات جرامي الكبرى مثل ريجستر ، وسونج وألبوم السنة وأفضل فنان جديد من خمسة إلى ثمانية .. ويهدف التغيير إلى منح الناخبين مرونة أكبر في اختيار أفضل التسجيلات في العام..ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الترشيحات في الفئات الـ 84 في الخامس من ديسمبر القادم .

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