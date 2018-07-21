أوبرا سيدنى تعرض باليه بتروشكا للموسيقار الروسى سترافينسكى

يعرض حاليًا على مسرح دار أوبرا سيدنى فى أستراليا، باليه بتروشكا، الذي وضع موسيقاه الموسيقار الروسي إيجور سترافينسكي، أحد أبرز مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية خلال القرن العشرين.



وقدمت أحداث الأوبرا الأشهر للموسيقار الروسى ، للمرة الأولى، فى العاصمة الفرنسية باريس فى عام 1911، وتتناول أحداث الباليه، فكرة عودة الدمية بتروشكا إلى الحياة، ومواجهتها العالم الحقيقى وما يثيره ذلك من أحداث ومواقف .. وتقوم أوركسترا سيدنى السيمفونى بمصاحبة العرض الذي يستمر حتى الخامس من سبتمبر القادم .



ويعد إيجور سترافينسكي "1882 -1971" من أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في القرن العشرين، وكان قد ترك روسيا عام 1914م، متنقلًا أولًا إلى سويسرا، ثم إلى فرنسا عام 1920م، فإلى الولايات المتحدة عام 1939،.. وحصل سترافينسكى على الجنسية الفرنسية فى عام 1934م، ثم الأمريكية فى عام 1945 .



اكتسب سترافينكسي إعجابًا عالميًا، أولًا لتأليفه ثلاث مقطوعات في موسيقى الرقص التعبيري، الباليه، هي طائر النار "1910م"؛ بيتروشكا "1911م"؛ وقدسية الربيع "1913م"، أُنتجت كلها في باريس، بالتعاون مع الإداري الروسي الشهير للباليه سيرجي دياجيليف، وتظل هذه الباليهات أفضل ما يعرف من أعمال سترافينسكي، والباليهات الثلاثة قائمة على الفولكلور الروسي.