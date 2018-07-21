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أخبار العالم

الأمن بألمانيا يحذر المتعاطفين مع داعش من محاولة دخول البلاد

السبت 21/يوليه/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذر جهاز الأمن الداخلي الألماني المتعاطفين والمؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي من محاولة الدخول إلى الأراضي الألمانية وأنه في حالة إقدامهم على ذلك فإن الشرطة السرية الألمانية ستكون لهم بالمرصاد.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز أن ألمانيا تعتبر خروج مقاتلي داعش من مدينة الرقة وغيرها من المدن السورية تهديدا محتملا لها لاحتمال محاولة عناصر من الدواعش الخارجين من سوريا ومن مناطق الشرق الأوسط الأخرى دخول أراضيها وتنفيذ هجمات انتقامية في ألمانيا بل وفي أوروبا.

ووفقا للمعلومات المتوافرة لدى الاستخبارات الألمانية فإن ما لا يقل عن 950 ألمانيا كانوا منضمين إلى صفوف داعش في سوريا والعراق وتمثل النساء نسبة 20% منهم ويمثل الأطفال 5% منهم وهى نسب كفيلة بخلق جيل جديد من حملة الأفكار المتطرفة في ألمانيا في حالة عودتهم إلى الأراضي الألمانية.

وأضاف البيان أنه على الرغم من ترحيب ألمانيا بما لقيته داعش من هزائم في الفترة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط فإن ألمانيا على قناعة بأن الحرب قد تنتقل إلى الداخل الألماني والأوروبي في حالة عدم اليقظة إلى تحركات فلول داعش المنسحبين من الشرق الأوسط.

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