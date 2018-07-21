موسيقى الروك آند رول من الملوثات السمعية الحادة

كشف فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة ولاية ميسيسبى الأمريكية أن سماع موسيقى "الروك آند رول" التى يقدمها الفريق الأسترالي بقيادة عازف الجيتار الاسترالي انجوس يونج تعد من الملوثات السمعية الحادة.



وقد أجرى الفريق أبحاثه على نوع من الحشرات تنتمى إلى نوعية حشرة "الخنافس المنقطة" وهى تعتبر أحد فصائل الخنفساء المعروفة ومن ذوات التطور وتنتشر فى كامل بقاع الأرض ويوجد منها فى أمريكا الشمال أكثر من 5000 نوع وتتغذى على الأعشاب وهى منتشرة فى اسيا و تأكل فول الصويا .



وقد لوحظ أنه أثناء سماع الحشرات لموسيقى الروك الأسترالية أنها تأكل أقل ، بالمقارنة بمعدل تناولها للطعام عند سماعها لموسيقى الفولكلور .

ومازال الباحثون يجهلون السبب الرئيسي وراء ذلك وهم يرون السبب قد يعود إلى طريقة العزف الموسيقى والنغمات الصاخبة .

