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أخبار العالم

باكستان تواجه منافسة شرسة لتصدير عربات مدرعة للشرق الأوسط

السبت 21/يوليه/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
تواجه باكستان منافسة شرسة في أسواق الشرق الأوسط لتصدير عربتها المدرعة سداسية الدفع التي أنتجتها محليا وتطلق عليها الاسم التجاري (المدرعة حمزة).

وقالت مصادر في مؤسسة الصناعات العسكرية الباكستانية إن مصانع كافلير الباكستانية قد عرضت عربة القتال حمزة في معرض البحرين الدولي للدفاع الذي أقيم في الفترة من 16 وحتى 18 أكتوبر 2017 ولم يكن الطلب الشرائي على هذه العربة مرضيا بسبب منافسة نوعيات أخرى ثمانية الدفع.

وأشارت المؤسسة الباكستانية إلى أن عربة القتال المدرعة "حمزة" مصممة خصيصا لأسواق الشرق الأوسط ولمسارح عملياته بفضل كونها عربة مضادة للألغام الأرضية وللأكمنة الناسفة للعبوات حتى زنة 10 كيلو جرامات من مادة "تى إن تى"،اعتمادا على قوة الشاسيه المستخدم فيها وهو من طراز تويوتا لاند كروزر بفئتي تدريع "بى 6" و" بى 7"،كما أن العربة حمزة مزودة برشاش كبير العيار ولها القدرة على تحميل وحدة مشاة مؤلفة من 13 جنديا بخلاف طاقم المركبة المؤلف من 3 أفراد.

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