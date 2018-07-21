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أخبار العالم

النرويج تنتج ذخائر من عيار 50 مم لحروب الأعماق البحرية البعيدة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
نجحت مؤسسة (دى اس جى) النرويجية في إنتاج ذخائر من عيار 50 مم يمكن إطلاقها في الأعماق البحرية حتى 60 مترا سواء تم الإطلاق من الجو أو من السطح وهو ما لا تقدر عليه النوعيات التقليدية من الذخائر.

وقال اندريه جاربيرج الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن العمل يجرى على إنتاج عيارات أخرى من الذخار البحرية للأعماق من نوعيات 56ر5 مم و 62ر7 مم ، وبحسب مسئول المؤسسة فإن الذخيرة الجديدة التي تم تطويرها ستعطى قدرة نيرانية أكبر لوحدات خفر السواحل والوحدات البحرية، لافتا إلى تلقي طلبات تعاقد على الشراء من السوق الأمريكي.

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