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أخبار العالم

بارنييه يحذر من خطط ماي بشأن اتفاقية الجمارك

السبت 21/يوليه/2018 - 10:57 ص
رأى كبير مفاوضى الاتحاد
رأى كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى
أ ش أ
رأى كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف "بريكست" ميشال بارنييه أن خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن اتفاقية الجمارك مع بروكسل قد يعرض بقية أوروبا للاحتيال التجاري.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن ميشال بارنييه تساءل عما إذا كان العديد من هذه المقترحات مجدية وعملية أم لا.

وانتقد ميشال على وجه الخصوص الخطة البريطانية المركزية بشأن تسهيل الإجراءات الجمركية حيث ستقوم المملكة المتحدة بتحصيل الرسوم الجمركية نيابة عن الاتحاد الأوروبي على السلع المتجهة إلى القارة، لكنها تظل حرة في فرض تعريفة أقل إذا كانت مخصصة للندن.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بإبرام صفقات تجارية حرة مع دول أخرى مع تجنب عمليات التفتيش على الحدود في موانئ مثل كاليه وعلى الحدود الإيرلندية.

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