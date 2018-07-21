انتشال جثة طالب غرق بترعة النوبارية

لقى طالب مصرعه غرقا بترعة النوبارية امام قرية نجيب محفوظ خلال قيامه بالاغتسال على حافة الترعة، حيث انزلقت قدمه وسقط بها وجرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها للمستشفى العام.



اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بغرق شخص بترعة النوبارية أمام قرية نجيب محفوظ بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة المدعو "خالد .ه.ا" 14 سنة سنة طالب ومقيم عزبة الفقى بدائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره (عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق) ولا توجد شبهة جنائية.



وبسؤال والد المتوفى "هانى .ا.ع" 37 سنة سنة سائق ومقيم بذات العنوان .. قرر أنه أثناء قيام نجله المتوفى بالالغتسال على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها وجرفه التيار وغرق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتسليم الجثة وتصريح الدفن لاسرة المتوفى.