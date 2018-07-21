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مسؤول عسكري: الجيش اليمني على مقربة من دخول مديرية باقم بصعدة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن قائد عسكري بارز في الجيش اليمني ،اليوم السبت، أن الجيش وبمساندة من تحالف دعم الشرعية بات على مقربة من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة .

وقال العميد ياسر الحارثي، قائد (اللواء 102 خاصة) - في تصريحات لقناة (العربية الحدث) - إن الجيش اليمني يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، ولم يتبق لنهاية "عملية الثقب" التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل.

وأشار الحارثي إلى أنه تبقى بضعة أمتار حتى يتمكن الجيش اليمني من دخول مركز المديرية، مضيفا أن "الحوثيين يعيشون حالة استنفار في صفوفهم، ما جعلهم يدفعون الأطفال إلى جبهات المعارك".

في سياق متصل، استكمل الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف، استعادة وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

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