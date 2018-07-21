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اقتصاد

وزير التموين يجتمع بقيادات الوزارة والجهات التابعة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
محمد صبيح
اجتمع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بقيادات الوزارة وجهاتها التابعة، للوقوف على خطوات تنفيذ برنامج الحكومة وتذليل أى عقبات خلال التنفيذ.

وأكد على أن رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى قد تم صياغتها فى إطار برنامج الحكومة ترتكز على المحاور التالية:

- تنمية وتطوير التجارة الداخلية والتحول من التجارة غير المنظمة الى تجارة منظمة وزيادة معدلات نمو التجارة الداخلية.
- المحافظة على الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الاساسية بما يضمن وجود رصيد آمن وكافى لا يقل عن (3) اشهر.
- بناء شبكة توزيع من المنافذ الثابتة والمتحركة بصورة منضبطة ومنتظمة.
- ضبط منظومة بطاقات الدعم والاهتمام بالفئات الاكثر احتياجًا.

واستعرض المصيلحى محاور العمل السابقة مع قيادات الوزارة وجهاتها التابعة وآليات تنفيذها، مؤكدًا على أهمية ومحورية دور وزارة التموين، وان رسالتها الاساسية تكمن فى إتاحة السلع الاساسية فى كافة المنافذ بالأسعار العادلة لضمان استقرار الأسواق.

وأكد السيد الدكتور الوزير بأن الهدف الاساسي من برنامج الوزارة هو ترجمته الى خطط ومشروعات وبرامج عمل تخدم وتلبى احتياجات المواطنين الأساسية وتعكس متطلباتهم الحقيقية.

وقد وجه السيد الدكتور الوزير بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل بديوان عام وزارة التموين لمتابعة تنفيذ البرنامج بالوزارة وبجهاتها التابعة والتنسيق بين هذه الجهات وبعضها البعض، وتكليف رؤساء الجهات التابعة بتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ البرنامج فى كل جهة لضمان الالتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة وطبقًا للخطط والسياسات الموضوعه فى هذا الشأن.

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