180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تخصيص 180 منحة مجانية شاملة المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية للستين الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة.



أضاف الخشت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المنحة تشمل "الستون الأوائل علمي علوم، والستون الأوائل علمي رياضة، والستون الأوائل أدبي"، وتشمل المنح الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.



وقال الخشت: "أبنائي وبناتي أوائل الثانوية العامة هذا العام، الف مبروك، جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا إليها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابا بمواصفات دولية".