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اقتصاد

مدبولى: غدا بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالسادات

السبت 21/يوليه/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ اعتبارا من غد الأحد 22 /7 /2018 وحتى يوم الخميس 30 /8 /2018 تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية (31)، للفائزين بها، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى أجريت بتاريخ 8 /8 /2016.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة: سيتم تسليم القطع من 1 : 50، غدا الأحد 22 /7 /2018، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 24 /7 /2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 25 /7 /2018، والقطع من 151 : 200، يوم الخميس 26 /7 /2018، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 29 /7 /2018، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين 30 /7 /2018، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء 31 /7 /2018، والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 401 : 450، يوم الخميس 2 /8 /2018.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم القطع من 451 : 500، يوم الأحد 5 /8 /2018، والقطع من 501 : 550، يوم الاثنين 6 /8 /2018، والقطع من 551 : 600، يوم الثلاثاء 7 /8 /2018، والقطع من 601 : 650، يوم الأربعاء 8 /8 /2018، والقطع من 651 : 700، يوم الخميس 9/8/2018، والقطع من 701 : 750، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع من 751 : 800، يوم الإثنين 13/8/2018، والقطع من 801 : 850، يوم الثلاثاء 14 /8 /2018، والقطع من 851 : 876، يوم الأربعاء 15 /8 /2018، موضحًا أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 26 /8 /2018 وحتى الخميس 30 /8 /2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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