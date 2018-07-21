مسئول أفغاني يبحث مع مسئولين أوروبيين تقديم الدعم المالي لقوات بلاده

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (السبت) أن مستشار الأمن الوطني حنيف أتمار ناقش جوانب تقديم الدعم المالي للقوات الأفغانية مع سفراء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني قادر شاه لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن أتمار التقى وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير بيير ماودون في العاصمة الأفغانية كابول أمس الجمعة، موضحًا أن الجانبين ناقشا استعداد الاتحاد الأوروبي لتدريب أفراد الأمن الأفغان وبصفة خاصة قوات الشرطة الأفغانية.



بدوره، قال ماودون إن الاتحاد الأوروبي يخطط لتدريب الشرطة الأفغانية وتعزيز قدرتها وخاصة الشرطيات.



من جانبه، رحب أتمار بخطة الاتحاد الأوروبي وتبادلا الخطط الإستراتيجية التي كانت الحكومة الأفغانية تعمل عليها ، كما حث الاتحاد الأوروبي على دعم تنفيذ هذه الخطط ،وشدد الجانبان على الحاجة إلى تعزيز قدرة الشرطيات الأفغانيات .



في سياق منفصل، أضاف شاه أن مستشار الأمن الوطني الأفغاني التقى سفير المملكة المتحدة لدى أفغانستان في مكتبه، وأعرب أتمار عن تقديره لتعاون المملكة المتحدة المستمر في تدريب القوات الأفغانية.