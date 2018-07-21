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فن

أنباء عن اختيار تيلور سويفت لبطولة فيلم مقتبس من مسرحية القطط

السبت 21/يوليه/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
رويترز
ذكرت مطبوعتان فنيتان أن الاختيار وقع على المغنية تيلور سويفت للمشاركة في فيلم مأخوذ عن مسرحية (كاتس) أو (القطط) الموسيقية، وهو ما سيكون أكبر دور سينمائي تلعبه نجمة موسيقى البوب حتى الآن.

وقالت مجلة فارايتي ومجلة هوليوود ريبورتر إن سويفت البالغة من العمر 28 عاما وصاحبة أغنية (لوك وات يو ميد مي دو) أو (انظر لما جعلتني أفعله) ستشارك في بطولة الفيلم مع المغنية والممثلة جنيفر هدسون الحائزة على أوسكار ومقدم البرامج الحوارية جيمس كوردن والممثل البريطاني المخضرم إيان مكيلين.

عرضت مسرحية (القطط) للمؤلف آندرو لويد ويبر لأول مرة في لندن عام 1981، وهي مقتبسة من كتاب لقصائد تي.إس إليوت. وعرضت المسرحية مرارا في أنحاء العالم.

ولم ترد شركة وركينج تايتل فيلمز، التي ستنتج النسخة السينمائية من المسرحية، على طلبات للتعقيب على النبأ.

لعبت سويفت أول دور تمثيلي في عام 2010 من خلال مشاركتها في الفيلم الرومانسي الكوميدي (فالانتاينز داي) أو (عيد الحب). وهي حائزة على جائزة جرامي عشر مرات وحقق ألبومها (ربيوتيشن) أو (شهرة) أعلى مبيعات في عام 2010.

وقالت مجلة هوليوود ريبورتر نقلا عن مصادر قريبة من الإنتاج إن من المتوقع أن تلعب هدسون دور جريزابلا وهي الشخصية التي تغني الأغنية الشهيرة (ميموري) أو (ذكريات) في العرض المسرحي.

وأضافت أن سويفت مرشحة لدور القطة الحمراء اللعوب بومبالورينا بينما سيلعب مكيلين دور زعيم القطط المسن أولد ديوترونومي.

وقالت مجلة فارايتي إن مخرج الفيلم هو البريطاني توم هوبر الذي أخرج أفلاما منها (ذا كينجز سبيتش) أو (خطاب الملك) الحائز على أوسكار أفضل فيلم والفيلم الغنائي (لي ميزرابل) أو (البؤساء).

وأضافت أن من المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم في بريطانيا في نوفمبر.

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