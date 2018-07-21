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شاهد.. بطل العالم للناشئين بالكاراتيه يقود تدريب خريجي الشرطة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض خريجو كلية الشرطة عددا من حركات لعبة الكاراتيه، بقيادة الخريج الحاصل على بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه عام 2015.

يقوم الخريج الحاصل على بطولة العالم، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، باختيار مجموعة من الطلاب للتدريب وتنمية مهاراتهم القتالية بما يتناغم مع جاهزية الشرطة خلال المرحلة القادمة.

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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