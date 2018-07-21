هنري يستعد لبدء مهمة تدريبية جديدة عقب إنجازه مع بلجيكا فى المونديال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الفرنسي تيري هنري، المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا وأسطورة آرسنال السابق، يقترب من بدء مهمة إنجليزية، خلال الفترة المقبلة.



وأكدت صحيفة "ذا صن" أن أستون فيلا، يسعى لتعيين هنري مديرًا فنيًا للفريق، وذلك بعد فشل النادي في التأهل لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأوضحت أن أستون فيلا، الذي اشترى الملياردير المصري ناصيف ساويرس، معظم أسهمه مؤخرا، ينوي إحداث "تغيير جذري"، حيث يعتزم إقالة ستيف بروس، المدير الفني الحالي للفريق، وتعيين هنري بدلًا منه.



وذكرت أن هنري قرر الابتعاد عن مجال الإعلام والتحليل، والتركيز في التدريب، بعد مشواره الناجح مع بلجيكا، حيث احتل الشياطين الحمر المركز الثالث في بطولة كأس العالم.

