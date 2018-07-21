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مدير كلية الشرطة يعلن نسب النجاح وأعداد الخريجين الجدد بينهم فلسطينون وعراقيون.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 10:31 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
قال اللواء أحمد إبراهيم، إننا نحتفل اليوم، بتخريج 1281 من طلبة الشرطة بينهم 45 وافدا من فلسطين، بنسبة نجاح 92%.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة كلية الشرطة، وتخريج أيضا 75 طالبا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات منهم 16 طالبا من العراق وفلسطين بنسبة نجاح 73.2%.

وأشار إلى أن جهود الكلية توجت بالحصول على الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة الاعتماد والتنمية التابعة لمجلس الوزراء، وقامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 13 ألف ضابط في جميع تخصصات الأمنية من مختلف الرتب بالوزارة، واطلع حد مركز بحوث الشرطة على تدريب 558 من الكوادر الأمنية بالدول الأفريقية يمثلون 43 دولية بالتنسيق مع الوكالة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة بذلت جهودا لتدريب كلاب الأمن والحراسة للكشف عن المفرقعات والمخدرات.

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