رئيس إريتريا في زيارة مهمة إلى السعودية بعد الصلح مع إثيوبيا

يزور الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، الإثنين المقبل تستغرق يومين، يبحث خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.





وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض اليوم السبت، وفقا لما نقلته صحيفة الوئام الالكترونية السعودية، إن "أفورقي" يصل جدة بعد غد، الاثنين، في زيارة «مهمة» يلتقي خلالها عدد من المسؤولين السعوديين، في مقدمتهم الملك سلمان وولي العهد.



