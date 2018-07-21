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رئيس إريتريا في زيارة مهمة إلى السعودية بعد الصلح مع إثيوبيا

السبت 21/يوليه/2018 - 10:49 ص
رئيس اريتريا في زيارة
رئيس اريتريا في زيارة سابقة له الى المملكة عام
على صالح
يزور الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، الإثنين المقبل تستغرق يومين، يبحث خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض اليوم السبت، وفقا لما نقلته صحيفة الوئام الالكترونية السعودية، إن "أفورقي" يصل جدة بعد غد، الاثنين، في زيارة «مهمة» يلتقي خلالها عدد من المسؤولين السعوديين، في مقدمتهم الملك سلمان وولي العهد.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة تستعرض ما وصلت إليه العلاقات «الإريترية - الإثيوبية» بعد تحسن العلاقات بينهما عقب قطيعة دامت أكثر من 20 عامًا.

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