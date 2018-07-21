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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 29 ألفا و900 ميجاوات

السبت 21/يوليه/2018 - 10:35 ص
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /السبت/ يبلغ 29 ألفا و900 ميجاوات مقابل 27 ألفا و800 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 22 ألفا و525 ميجاوات.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم- أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الجمعة.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول، كما شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.

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