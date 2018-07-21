مدير كلية الشرطة للخريجين: ادعموا الأمن وحافظوا على كرامة الجماهير.. فيديو

توجه اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير كلية الشرطة، بكلمة للخريجين الجدد من طلاب كلية الشرطة، قائلا: "انطلقوا إلى غايتكم النبيلة اعملوا كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك متمسكين بقواعد الالتزام والانضباط كونوا مثالا يحتذي به مدوا جسور الثقة والتعاون مع الجماهير حافظوا على كرامتهم وادعموا رسالة الأمن والاستقرار لندفع عجلة التنمية والاستقرار قدما لتبقى مصر مرفوعة الهامة".



وأضاف إبراهيم، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة كلية الشرطة: "أتوجه بتحية تقدير وعرفان وإعزاز لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العلمية والبحثية التي قدمت كل العون للأكاديمية وقواتنا المسلحة الباسلة وكافة الكليات العسكرية وقضاء مصر ووزارة الخارجية رمز الدبلوماسية العريقة وأجهزة ووسائل الإعلام والجامعات المصرية وكافة قطاعات الداخلية، كما وجه الشكر للرؤساء السابقين والقيادات والمجندين بالأكاديمية".