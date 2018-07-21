هيئات حقوقية تتهم تركيا بارتكاب انتهاكات بحق سكان عفرين

رصدت 15 منظمة وهيئة حقوقية كردية وسورية انتهاكات القوات التركية والفصائل السورية المتعاونة معها في مدينة عفرين وقراها شمالي البلاد .



وذكر تقرير صادر عن هذه الهيئات – حسبما أفادت قناة " العربية " الإخبارية اليوم / السبت/ - أنه تم تسجيل عمليات تهجير قسرية لأعداد كبيرة من سكان مدينة عفرين . مشيرا إلى أن الانتهاكات التركية تمثلت كذلك في استهداف المدنيين واغتيالهم.



وطالبت الهيئات الحقوقية، المجتمع الدولي والاقليمي بالضغط على تركيا من أجل الانسحاب من عفرين وقراها، مؤكدة على ضرورة الكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين وإطلاق سراحهم جميعا.