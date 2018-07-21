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شاهد.. تدريب الإطفاء وتفكيك العبوات والإخلاء السريع لطلاب الشرطة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:41 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
قدم طلاب كلية الشرطة، خلال الحفل المقام الآن، بأكاديمية الشرطة لتخريج دفعة جديدة، عرضا تدريبيا على عمليات الإطفاء السريع والانفجار وتفكيك العبوات، ويصاحبها عمليات الإخلاء السريعة، حيث قاموا بالتدريب مع طلبة الكلية الحربية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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