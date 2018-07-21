شاهد.. خريجو الشرطة يؤدون رياضة الباركور في حفل تخريجهم

قدم خريجو كلية الشرطة عروضا حول رياضة الباركور، وكيفية استخدام الطلاب للقفزات الهوائية للانتقال عبر المركبات المتحركة والقبض والسيطرة على المطلوبين.



وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



وكان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.



ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

