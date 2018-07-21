القوى العاملة: صرف مستحقات متأخرة لـ4 عمال مصريين بالأردن

كما تم التواصل مع الكفيل "سامر.أ" وحل شكوى "محمد. ج. ف" بصرف راتبه المتأخر البالغ ١٠٥٠ دينارا بما يوازي 26 ألفا و250 جنيها مصريا وتسليمه جواز سفره، فضلا عن حل شكوى "عبد النبي.ع. ع" ضد الكفيل "أبو علي.أ" بصرف مستحقاته البالغة٤٠٠ دينار بما يوازي 10



آلاف جنيه مصرين وجواز سفره.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1770 دينارا أردنيا، أى ما يوازى 45 ألف جنيه مصرى تقريبا.وكان الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.ونوه الوزير بأنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل" السيد. م. ع" ضد الكفيل "فيصل.أ" وتسليمه جواز سفره، فضلا عن تسليم العامل "فوزي.ع.أ" باقي راتبه البالغ ٣٢٠ دينارا بما يوازي ٨٠٠٠ جنيه مصري من شركة "الحديثة. أ".كما قام المكتب بالتواصل مع الضمان الاجتماعي لصرف رواتب تقاعدية لورثة كل من المرحوم "فتحي.س.ع.أ" ، والمرحوم "رسمي.ج. ب" من تاريخ الوفاة، فضلا عن مصاريف الجنازة، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم "رجب.ع. ق".