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اقتصاد

القاهرة الجديدة تواصل غلق الشقق المحولة إلى تجارية وإدارية

السبت 21/يوليه/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة يواصل حملاته لسحب وغلق الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى منافذ تجارية وإدارية.

وأضاف النجار أنه تم تنفيذ عدد من قرارات الغلق والسحب الإدارى لوحدات سكنية مخالفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس، كما تم أيضًا تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بالحى الثالث بالتجمع الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.

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