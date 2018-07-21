عقد قران الفنان أحمد مجدي.. صور

عقد الفنان أحمد مجدي نجل المخرج مجدي أحمد علي، قرانه على فتاة تدعى "نهى" من خارج الوسط الفني، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.



ونشر المصور حسن أمين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور من عقد القران.



وكان أحمد مجدي، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بالحجم العائلي" مع يحيى الفخراني وميرفت أمين ويسرا اللوزي وأحمد مجدي وعمرو صالح ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.