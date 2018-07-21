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شاهد.. فرسان الشرطة يستعرضون مهاراتهم بالقفز فوق النيران

السبت 21/يوليه/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قدم خريجو كلية الشرطة، عروضًا لرياضة ركوب الخيل، واستعرضوا مهاراتهم فيها، من خلال القفز على سدود بارتفاعات مختلفة وبطريقة متتالية، وسدود مشتعلة.

كما استعرض فرسان الشرطة رياضة "الكلا" التي تميز بها الفرسان العرب منذ عقود طويلة، والتي تعبر عن مهارة الفارس وذكائه وقوة تركيزه. 

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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