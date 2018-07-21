بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الدواجن بالبورصة الرئيسية اليوم، السبت، ارتفاعا، بواقع جنيه واحد في أسعار الفراخ البيضاء عن سعر أمس الجمع، لتسجل 25 جنيهًا للكيلو.



كما سجلت أسعار الفراخ "الساسو" 29 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2.5 و2.75 جنيه، والكتكوت الساسو ما بين 2 و2.25 جنيه.



وارتفعت أسعار الأمهات البيضاء لتصل إلى سعر 19 جنيهًا.