مصرع شاب غرقا في مياه شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

لقى شاب مصرعه غرق أثناء قيامه بالاستحمام بمياه بحر شاطئ النخيل بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم أول العامرية من مستشفى مبرة العصافرة غرب، بوصول المدعو "إ س ا"، 27 عاما، عامل، مقيم مركز شرطة بلقاس، محافظة الدقهلية متوفى إثر إسفكسيا الغرق.



بالانتقال والفحص، وبسؤال والده المدعو "س ا ا"، 61 عاما، بالمعاش مقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل، دائرة القسم، جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.



وتم إخطار النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



وتحرر المحضر رقم 6019 /2018 إداري قسم شرطة أول العامرية، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.