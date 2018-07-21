الرئيس السيسي يعطي إشارة بدء مراسم التخرج لطلاب كلية الشرطة.. فيديو

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إشارة البدء، لمراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والمنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.



ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.