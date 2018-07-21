نشيد بسم الله بصوت الخريجين الجدد لكلية الشرطة

قدم الخريجون الجدد من كلية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية، عروضًا عسكرية في ساحة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لاستعراض قدراتهم القتالية.





كما ردد الخريجون الجدد نشيد "بسم الله الله أكبر"، أمام الحضور، إلى جانب تقديم مجموعة من العروض من خلال التحرك أمام الحضور في حركات نظامية دقيقة.





حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء، المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية.