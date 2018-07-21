ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. رفع علم فلسطين في حفل تخرج كلية الشرطة

السبت 21/يوليه/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
رفع خريجو كلية الشرطة خلال حفل تخريجهم علم دولة فلسطين الشقيقة إلى جانب علم جمهورية مصر العربية وعلم الشرطة العريق، وعلم الكلية الحربية، خلال استعراض طابور الخريجين، تعبيرًا لتخريج طلابها من الأكاديمية هذا العام.

وقد توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى: أداء العمرة مكروه في 5 أيام بالسنة عند الحنفية

طلاب الحربية يشاركون خريجي الشرطة في العرض العسكري.. فيديو

شاهد .. سقوط مروع للاعب سيرك قذف في الهواء بمدفع

باريس سان جيرمان يلتقي بايرن ميونيخ بالكأس الدولية للأبطال

باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع قلب فرنسا النابض

13 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند المصائب

الكرة الإفريقية تبحث عن حلول عقب خروج منتخباتها من الدور الأول بكأس العالم

شاهد.. محمد صلاح على متن طائرة ليفربول في طريقه إلى أمريكا

الرئيس السيسي يعطي إشارة بدء مراسم التخرج لطلاب كلية الشرطة.. فيديو

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

لا تنزعجى من الدهون العنيدة مشروب سرعته فائقة يخلصك منها

لماذا لا يتم ملء أكياس البطاطس حتى نهايتها؟.. تعرف على السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

الرئيس السيسي يكرم أوائل دفعة خريجي الشرطة بينهم فلسطينيون ..فيديو
شاهد.. مراسم تسليم خريجي الشرطة القيادة لأقدم الطلاب
طلاب الشرطة يشكلون بأجسادهم عبارات حماسية .. فيديو
شاهد.. اسلمي يا مصر بصوت طلاب الشرطة والحربية
شاهد.. فرسان الشرطة يستعرضون مهاراتهم بالقفز فوق النيران

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟