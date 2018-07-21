شاهد.. رفع علم فلسطين في حفل تخرج كلية الشرطة

رفع خريجو كلية الشرطة خلال حفل تخريجهم علم دولة فلسطين الشقيقة إلى جانب علم جمهورية مصر العربية وعلم الشرطة العريق، وعلم الكلية الحربية، خلال استعراض طابور الخريجين، تعبيرًا لتخريج طلابها من الأكاديمية هذا العام.



وقد توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



وكان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.



ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

