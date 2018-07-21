ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عامل يرتدي النقاب للتحرش بالنساء بزنقة الستات بالإسكندرية

السبت 21/يوليه/2018 - 12:06 م
ضبط عامل - ارشيفية
ضبط عامل - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
ضبط الأهالي والبائعو بشارع زنقة الستات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، عامل مرتديًا الملابس النسائية (نقاب)، وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية من الأهالي بضبط شخص يرتدي الملابس النسائية (نقاب)، بشارع زنقة الستات، دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع كل من "أ ا ع"، 30 عاما، بائع، مقيم مساكن عثمان، دائرة قسم مينا البصل، و"ا م ص"، 30 عاما، بائع، مقيم شارع سوق الكانتو دائرة القسم .

قررا بأنه أثناء تواجدهما بعملهما بالشارع محل البلاغ شاهدا المدعو "أ س م"، 25 عاما، عامل، باحدى النوادي، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك مرتديًا الملابس النسائية (نقاب)، وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء، فقاما بضبطه بمساعدة الأهالي.

بمواجهته اعترف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2609/2018 إداري قسم شرطة المنشية.

ترشيحاتنا

أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

أبو الغيط: الجامعة العربية تصدت لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار

مدرب دورتموند: لعبنا بجرأة هجومية أمام مانشيستر سيتى

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

شاهد.. رفع علم فلسطين في حفل تخرج كلية الشرطة

مدير كلية الشرطة للخريجين: ادعموا الأمن وحافظوا على كرامة الجماهير.. فيديو

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

مصرع شاب غرقا في مياه شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟