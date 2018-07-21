ضبط عامل يرتدي النقاب للتحرش بالنساء بزنقة الستات بالإسكندرية

ضبط الأهالي والبائعو بشارع زنقة الستات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، عامل مرتديًا الملابس النسائية (نقاب)، وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية من الأهالي بضبط شخص يرتدي الملابس النسائية (نقاب)، بشارع زنقة الستات، دائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تم التقابل مع كل من "أ ا ع"، 30 عاما، بائع، مقيم مساكن عثمان، دائرة قسم مينا البصل، و"ا م ص"، 30 عاما، بائع، مقيم شارع سوق الكانتو دائرة القسم .



قررا بأنه أثناء تواجدهما بعملهما بالشارع محل البلاغ شاهدا المدعو "أ س م"، 25 عاما، عامل، باحدى النوادي، مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك مرتديًا الملابس النسائية (نقاب)، وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء، فقاما بضبطه بمساعدة الأهالي.



بمواجهته اعترف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2609/2018 إداري قسم شرطة المنشية.