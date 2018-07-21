عبد العال: الانعقاد الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمواجهة الاحتلال

قال الدكتور على عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المصرى، إن انعقاد الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، لبحث المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من جانب الاحتلال.



جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثامنة والعشرون الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربى، للجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر مجلس النواب اليوم السبت.



وأكد عبد العال أن الجلسة أيضا لبحث القرار الأحادى الذى اتخذته الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مشيرًا إلى أن الانعقاد جاء وفق المادة 5 من ميثاق الاتحاد البرلمانى العربى بشأن الانعقاد الاستثنائي قائلا: "قضية فلسطين ستظل قضية العرب الأولى".