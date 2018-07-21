كيتا: يورجن كلوب لعب دورا كبيرا في انتقالي لليفربول

أكد نابي كيتا، المنضم حديثًا لليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني،أنه تلقى العديد من العروض،لكنه اختار الانضمام للريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال كيتا،في تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم السبت: "كل ما يقال صحيح عن وصول عروض من أندية أخرى لضمي، لكن المدير الفني يورجن كلوب لعب دورًا كبيرًا في انتقالي لليفربول".



وأضاف: "تحدثت إلى كلوب قبل عام بالضبط، والكلمات التي قالها لي حول مشروع الفريق أقنعتني بالفعل، لقد رأيت تطور الفريق طوال الموسم الماضي، وكنت حريصًا جدًا على القدوم إلى هنا. نحن نملك الجودة في خط الوسط وآمل أن أتمكن من أساهم في إضفاء المزيد منها".



وتابع:"تحدثت أيضًا إلى ساديو ماني، وحدثني عن مدى عطمة هذا النادي، وأخبرني عن الإمكانيات التي يمتلكونها في الفريق. ماني بمثابة أخ بالنسبة لي، لقد لعبنا معا في سالزبورج، ومنذ ذلك الوقت تجمعنا صداقة قوية، ونحن دائما على تواصل".

وعن فرحة الشعب الغيني بانتقاله للريدز، قال: "لقد جن جنون الناس هناك، يتابعون ليفربول بشكل كبير".



وقال:"إنه أمر أشبه بالجنون، الاهتمام بليفربول ضخم هناك، الناس يقومون بشراء قمصان الفريق، أو حتى أي قميص أحمر اللون، هذا يمنحني دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديَّ من أجل الفريق".



وتابع: "أحببت الرقم 8 منذ الطفولة. هو الرقم الذي ارتداه والدي حين كان يلعب. أعلم أنه رقم كبير في ليفربول بسبب ستيفن جيرارد، وأنا سعيد جدًا بارتدائه، لكن لن هذا لن يشكل عليَّ ضغطًا، سأركز على تقديم أفضل ما لديَّ".



وأردف: "أنا لاعب وسط وودائمًا ما كان ستيفن جيرارد هو قدوتي، في طفولتي اعتدت على اللعب في الشوارع وأنا أرتدي قميص ليفربول الخاص به، دائمًا ما كنت أرغب أن أكون مثله".



واختتم "أنا مشاهد جيد للكرة الإنجليزية، ومعتاد على مثل هذه التحديات البدنية التي سأواجهها هنا. آمل أن أتأقلم بشكل كبير مع ذلك، من خلال المباريات التحضيرية قبل بداية الموسم. استعادة الكرة هو العمل المحبب بالنسبة لي".



