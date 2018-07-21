رانيا يوسف تستأنف تصوير دماغ شيطان خلال أيام

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها في حمام السباحة خلال قضاء إجازتها.



ومن المقرر أن تستأنف رانيا يوسف تصوير مشاهدها في فيلم "دماغ شيطان" مع الفنان باسم سمرة، خلال أيام بعد انتهاء إجازتها.



فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب وناهد خيري وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط وإخراج كريم إسماعيل.