قرقاش يشن هجوما على قطر بسبب الحج

شن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش اليوم، السبت، هجومًا شرسًا على الدوحة بسبب منعها القطريين من السفر لأداء فريضة الحج.

وكتب "قرقاش"، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تغريدة قال فيها: "أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته".



