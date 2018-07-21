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أخبار العالم

قرقاش يشن هجوما على قطر بسبب الحج

السبت 21/يوليه/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
شن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش اليوم، السبت، هجومًا شرسًا على الدوحة بسبب منعها القطريين من السفر لأداء فريضة الحج.

وكتب "قرقاش"، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تغريدة قال فيها: "أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته".

وكانت زوجة أمير قطر قد كتبت عددا من التدوينات تطالب فيها القطريين بعدم الذهاب لأداء فريضة الحج، كما عملت وسائل الإعلام القطرية على ترويع القطريين وتخويفهم من التعرض لمضايقات في المملكة التي فتحت لهم أبوابها.

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